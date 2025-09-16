В индустриальных парках под Тюменью обживутся две высокотехнологичные компании

Агентство инфраструктурного развития подписало соглашения с новыми резидентами индустриальных парков Тюменской области на промышленно-энергетическом форуме TNF в присутствии губернатора Александра Моора в первый день работы форума.

Компания "ВТ Энергия" создаст в индустриальном парке "Боровский" инжиниринговый центр по выпуску высокотехнологичной продукции для нефтегазового сектора. Проект предполагает внедрение передовых технологий, включая робототехнические и интеллектуальные системы контроля качества.

Компания "ЗИТ ТетраСофт" работает в сфере цифровых решений для нефтегазовой отрасли и планирует в парке "Богандинский" выпускать оборудование для беспилотных систем. Новая производственная база позволит заместить иностранные аналоги и закрыть растущие потребности в цифровизации.

"АИР играет важную роль в реализации обоих проектов. Агентство помогает инвесторам выбрать оптимальную площадку для размещения бизнеса, сопровождает на этапе проектирования и строительства, а также обеспечивает подключение к инженерной инфраструктуре. Подписание соглашений — это не только новые рабочие места и инвестиции, но и укрепление позиций Тюменской области как одного из центров промышленного развития и инноваций России", - прокомментировали событие в тг-канале инвесткоманды региона.