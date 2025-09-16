Рост инвестиций в Тюменской области в первом полугодии 2025 года составил 15%

Рост инвестиций в Тюменской области в первом полугодии 2025 года составил 15% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил РИА Новости губернатор области Александр Моор.

Моор отметил, что у региона есть гибкая долгосрочная стратегия развития, она дает компаниям понимание того, что здесь можно работать на долгосрочной основе, правила игры меняться не будут, преференции и льготы сохранятся. "В подтверждение моих слов скажу, что рост инвестиций в первом полугодии 2025 года составил 15% к 2024 году, и по итогам года мы будем в плюсе", - цитирует слова Моора информагентство.



При условии снижения инфляции до целевых уровней и снижения ставки темп инвестиций может возрасти, так как многие проекты, которые сегодня притормаживаются, будут запущены, отметил Моор. "Именно для этого нужно проводить сейчас такие форумы и выставки, чтобы хотя бы на уровне мозговых штурмов уже быть готовыми к активизации проектов. Последовательная долгосрочная политика позволяет нам быть уверенными, что проекты в нефтегазовой сфере, в нефтехимии, в промышленности будут реализовываться, и действующие предприятия будут расширяться", - указал Моор.