Делегации Казахстана и Белоруссии стали самыми многочисленными из зарубежных гостей на TNF-2025

12:02 16 сентября 2025
Промышленно-энергетический форум TNF в этом году принимает несколько делегаций дружественных государств, самые многочисленные из них - из Казахстана во главе с вице-министром энергетики Кудайбергеном Арымбеком и Белоруссии во главе с замминистра энергетики Константином Аношенко: сообщили замгубернатора Андрей Пантелеев.

В их составе каждой делегации представители органов власти, бизнеса, отраслевой науки, профильных вузов.

Теги: TNF , Андрей Пантелеев
