Делегации Казахстана и Белоруссии стали самыми многочисленными из зарубежных гостей на TNF-2025

Промышленно-энергетический форум TNF в этом году принимает несколько делегаций дружественных государств, самые многочисленные из них - из Казахстана во главе с вице-министром энергетики Кудайбергеном Арымбеком и Белоруссии во главе с замминистра энергетики Константином Аношенко: сообщили замгубернатора Андрей Пантелеев.
В их составе каждой делегации представители органов власти, бизнеса, отраслевой науки, профильных вузов.
