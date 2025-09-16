Делегации Казахстана и Белоруссии стали самыми многочисленными из зарубежных гостей на TNF-2025

Промышленно-энергетический форум TNF в этом году принимает несколько делегаций дружественных государств, самые многочисленные из них - из Казахстана во главе с вице-министром энергетики Кудайбергеном Арымбеком и Белоруссии во главе с замминистра энергетики Константином Аношенко: сообщили замгубернатора Андрей Пантелеев.

В их составе каждой делегации представители органов власти, бизнеса, отраслевой науки, профильных вузов.