Сбер проведет в Тюмени Бизнес-Фест с образовательной программой и нетворкингом

Масштабный Бизнес-Фест от Сбера пройдёт в Тюмени 9 октября. Это мероприятие для предпринимателей, которые стремятся к новым деловым контактам и актуальным знаниям. Гости смогут обсудить случаи из собственной практики с топовыми экспертами и получить советы. Участие бесплатное, но количество мест ограничено, регистрация идёт на сайте фестиваля.

Среди спикеров — летчик-космонавт, первый ученый-командир космического корабля Сергей Рязанский, основатель сети салонов красоты "Персона" Игорь Стоянов, основатель магазинов "Мосигра" Дмитрий Кибкало, основатель бренда одежды ZNWR Максим Ганисевский, профессиональный отельер, создатель консалтинга HospitalityMakers Анна Ендриховская, основатель клиник LaserLove Кира Долгова. Модератором выступит федеральный тренер по коммуникациям, лауреат премии ТЭФИ Айнур Зиннатуллин.

Татьяна Кузьмина, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка: