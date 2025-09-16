Гостям китайской турвыставки предложили приехать в Сибирь по своей воле

Тюменская область на одной из крупнейших площадок мировой индустрии туризма — выставке China International Tourism Industry Expo – CITIE 2025, которая проходила с 12 по 14 сентября в Гуанчжоу, расказала, чем может порадовать интуристов.

Регион вошел в состав российской делегации из 14 субъектов страны и был представлен на национальном стенде Discover Russia. Тюменская область активно презентовала туристические магниты региона, провела переговоры с туроператорами Китая, Ирана и других стран, а также рассказала иностранным туристам о том, за какими впечатлениями стоит приехать в регион.

Руководитель отдела развития и продвижения Агентства туризма и продвижения Тюменской области Ольга Наумова:

Тюменская область – это начало Сибири, самой загадочной и необъятной территории России. И именно этот факт стал для гостей выставки настоящим открытием. У посетителей стенда неподдельный интерес вызвал наш культурный и природный потенциал. В первую очередь внимание привлекли первые русские города Сибири – Тюмень и Тобольск, а также горячие минеральные источники, живописные природные просторы, знакомство с тайгой, зимние активности и яркие фестивали, где можно почувствовать размах русской души и настоящий сибирский характер.

Особое внимание гостей выставки было приковано к маршрутам, позволяющим познакомиться с Сибирью и её культурным наследием. Совместно с Комитетом по туризму города Москвы регион представил тур "Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири", включающий посещение Москвы и Тюменской области. Готовый туристический пакет разработан для развития въездного туризма при участии крупнейших туроператоров страны.



В этом году CITIE объединила 46 национальных стендов, включая шесть целевых стран по въездному туризму. Российский стенд Discover Russia стал важной площадкой для презентации региональных возможностей, а участие Тюменской области подчеркнуло ее потенциал как привлекательного направления для международных путешественников.