Глава Минпромторга ознакомился с работой "Сибура" в Тобольске

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в компании губернатора Александра Моора посетил "ЗапСибНефтехим" ("Сибур"), где производится каждая вторая тонна полипропилена и полиэтилена в России.

Моор по итогам визита в своем тг-канале напомнил, что компания СИБУР не только гигант отечественной нефтегазохимии, но и кузница передовых российских технологий. В "ЗапСибНефтехим" расположено единственное в России производство малеинового ангидрида. Это вещество применяется во многих отраслях промышленности. Раньше его приходилось импортировать, а сегодня в Тобольске производят 45 тысяч тонн компонента в год. Подобная работа соответствует целям нацпроекта "Новые материалы и химия".

В уникальном Центре пилотирования технологий масштабируют разработки по созданию собственных катализаторов и полимерных решений. Площадка не имеет аналогов в мире. Она позволяет выводить новые продукты на рынок в десятки раз быстрее.

Визит Алиханова в Тюменскую область связан с Промышленно-энергетическим форумом TNF-2025, сегодня он примет участие в ключевой сессии форума.