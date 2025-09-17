ОАЭ рассматривает варианты сотрудничества с Тюменью в нескольких направлениях

Тюменская область и Объединенные Арабские Эмираты планируют сотрудничество в нескольких направлениях, варианты сотрудничества обсуждаются в рамках Промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени, сообщает информцентр правительства ТО.
Делегацию возглавляет замминистра промышленности и передовых технологий по промышленным акселераторам Осама Амир Фадхель. Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев провел встречу с гостями в правительстве региона, на ней подтверждены намерения усилить сотрудничество в промышленности, образовании, туризме.
Андрей Пантелеев:
Отдельно обсудили возможность сотрудничества предприятий в нефтегазовой сфере. Рынок ОАЭ технологичен, пробиться на него непросто, но уже после первого дня форума наши гости высказали заинтересованность в партнерстве с несколькими тюменскими предприятиями. Особый вес визиту придает присутствие первого заместителя директора по закупкам Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Джасима Мухаммада Саида Махфуза. Такой интерес со стороны властей и предпринимателей ОАЭ - это своеобразный маркер для других стран Ближнего Востока.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru