ОАЭ рассматривает варианты сотрудничества с Тюменью в нескольких направлениях

Тюменская область и Объединенные Арабские Эмираты планируют сотрудничество в нескольких направлениях, варианты сотрудничества обсуждаются в рамках Промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени, сообщает информцентр правительства ТО.

Делегацию возглавляет замминистра промышленности и передовых технологий по промышленным акселераторам Осама Амир Фадхель. Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев провел встречу с гостями в правительстве региона, на ней подтверждены намерения усилить сотрудничество в промышленности, образовании, туризме.

Андрей Пантелеев: