Глава Минпромторга открыл завод в Тюмени

Производственный комплекс ТОФС открыл новый завод в Тюмени, старт работе нового предприятия дали глава Минпромторга России Антон Алиханов, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Югры Руслан Кухарук, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

На предприятии будут производить высокотехнологичное оборудование для бурения и заканчивания скважин, включая роторно-управляемые системы. По словам Моора, договорённости о создании завода были достигнуты на одном из прошлых форумов ТNF.