Крупные компании показывают устойчивый рост спроса на отечественную компьютерную технику

ВТБ закупил 13 тысяч планшетов, разработанных российской компанией YADRO, для улучшения взаимодействия с клиентами в офисах и в выездном сервисе. Устройства были изготовлены по специальному заказу на заводе в Дубне с учетом требований банка по надежности и функциональности.

Планшеты работают на отечественной операционной системе, которая обеспечивает технологическую независимость и высокий уровень защищенности. Одним из ключевых факторов выбора стала возможность адаптации ОС под задачи банка, что стало возможным благодаря тесной интеграции программного и аппаратного софта.

Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока - старший вице-президент ВТБ:

Мы активно проводим политику импортозамещения оборудования, уделяя особое внимание устройствам для обслуживания клиентов. Переход на отечественные разработки гарантирует технологическую независимость и способствует развитию российского производства.

Дмитрий Черкасов, генеральный директор KVADRA, подчеркнул значимость сотрудничества с банком, отметив возможности компании по созданию кастомизированных решений и быстрому реагированию на потребности бизнеса.