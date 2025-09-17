Крупные компании показывают устойчивый рост спроса на отечественную компьютерную технику

ВТБ закупил 13 тысяч планшетов, разработанных российской компанией YADRO, для улучшения взаимодействия с клиентами в офисах и в выездном сервисе. Устройства были изготовлены по специальному заказу на заводе в Дубне с учетом требований банка по надежности и функциональности.
Планшеты работают на отечественной операционной системе, которая обеспечивает технологическую независимость и высокий уровень защищенности. Одним из ключевых факторов выбора стала возможность адаптации ОС под задачи банка, что стало возможным благодаря тесной интеграции программного и аппаратного софта.
Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока - старший вице-президент ВТБ:
Мы активно проводим политику импортозамещения оборудования, уделяя особое внимание устройствам для обслуживания клиентов. Переход на отечественные разработки гарантирует технологическую независимость и способствует развитию российского производства.
Дмитрий Черкасов, генеральный директор KVADRA, подчеркнул значимость сотрудничества с банком, отметив возможности компании по созданию кастомизированных решений и быстрому реагированию на потребности бизнеса.
