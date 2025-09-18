Глава Тюмени встретился с горожанами, недовольными прокладкой теплотрассы в их районе

Встреча с инициативной группой жителей домов по улице Эрвье и Тихому проезду Тюмени, которые писали обращения по поводу прокладки теплотрассы в этом районе, состоялась во вторник, участие в ней приняли глава города Максим Афанасьев и представители заинтересованных сторон.

"В прямом диалоге с жителями заинтересованы все стороны: УСТЭК, администрация города, ресурсоснабжающие организации и застройщики. Сразу подчеркну, что жители проявили себя настоящими хозяевами своей территории, скрупулезно и внимательно изучив ситуацию. Три часа активной дискуссии помогли всесторонне рассмотреть все тонкости проекта. Специалисты всех вовлеченных организаций подробно разъяснили большинство интересующих моментов", - сообщил детали встречи Афанасьев.

По словам главы города, на месте идет подготовка к строительно-монтажным работам. До начала отопительного периода нужно сделать врезку на местном участке тепловой сети. Протяженность будущей теплосети – 1 219,4 м. Диаметр разный - 426, 325, 273. Делать будут частями и территория разделена на 4 участка, чтобы обеспечивать въезды и выезды из паркинга. Важно, что новая ветка сети будет снабжать теплом не только дома нового района, но и детсады, которые будут построены в рамках КРТ на этой территории.

Большинство деревьев будут сохранены. В зоне проведения работ расположено три взрослых дерева и некоторое количество кустов. Специалисты постараются пересадить их на другие территории, а весной на их место высадят новые крупномеры.

"Вижу, что жителям района эта тема действительно важна и близка, поэтому они задавали точные и уместные вопросы. Каждый из них прорабатывается специалистами и будет решен с учетом интересов жителей. Это касается организации выезда с паркингов и безопасного прохода школьников, временного хранения автотранспорта жителей, вывоза мусора, доступа к магазинам… и многого другого. В городе действует практика строгого контроля за проведением земляных работ, и все этапы восстановления нарушенного благоустройства будут тщательно проверяться специалистами управы ЦАО. Полноценное благоустройство территории подрядчик заверши весной", - сообщил Афанасьев.

Вопрос на персональном контроле замглавы Александра Ильина, он и его специалисты на связи с жителями ежедневно.