Школьников и студентов зовут на онлайн-уроки в игровую вселенную Города Финансов

18 сентября стартует осенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности для школьников и студентов колледжей и техникумов. Уроки пройдут в обновленном формате: их объединит игровая вселенная Города Финансов. Ученики станут помощниками финансовых супергероев – экспертов в разных областях: от цифровой безопасности до истории денег и инвестиций.

Новый формат построен на современных образовательных трендах: геймификация, интерактивы, рейтинги и вовлекающая метафора. Участники не просто смотрят урок – они участвуют в нем: отвечают на вопросы в реальном времени, видят результаты своих действий, соревнуются с другими классами. Задания основаны на реальных жизненных ситуациях: как составить личный финансовый план, разобраться в кредитах, открыть вклад, купить первую акцию, выбрать страховку или защититься от мошенников.

Каждый урок – уникальная история со своими героями, миссиями и артефактами. Например, на уроке "Как сохранить и приумножить деньги" Город Финансов охватывает Вирус Финансового Хаоса, заставляющий жителей тратить без счета. Вместе с супергероиней Дивидендой участники создают алгоритм разумного обращения с деньгами и узнают, как выбирать надежные финансовые инструменты. А на уроке "Осторожно, мошенники!" вместе с Агентом Сканером школьники раскрывают схемы фишинга, поддельных сайтов и телефонного обмана, учатся защищать личные данные и финансовые аккаунты.

Обновленная осенняя сессия продлится до 17 декабря, в ней около 800 эфиров по 29 темам. Благодаря дистанционному формату обучения и адаптированному к разным часовым поясам графику занятий ребята из всех регионов страны смогут участвовать в проекте. С расписанием и инструкцией по подключению можно ознакомиться на сайте проекта.