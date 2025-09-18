Тюменские таможенники выявили около 500 незаконно ввозимых мотоциклов и прочей техники

Сотрудники Тюменской таможни с начала года обнаружили порядка 500 мотоциклов, электроциклов, комплектов для сборки квадроциклов – все с признаками незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза. В большинстве случаев перемещение товаров было запрещено в связи с отсутствием разрешительных документов на груз. По части товаров еще проводятся проверки, сообщает пресс-служба ведомства.
Исполняющий обязанности начальника Тюменской таможни Алексей Тимановский:
На подконтрольном Тюменской таможне участке государственной границы ведется усиленная работа по недопущению незаконного ввоза товаров. Недобросовестные предприниматели пытаются ввезти нелегальную продукцию в Россию. Такие товары могут нести опасность для жизни и здоровья граждан. Кроме того, легальный бизнес терпит убытки. Наша задача - обеспечить на своем уровне качественный и оперативный контроль ввозимых товаров с минимальными временными затратами для предпринимателей.
