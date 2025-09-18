Тюменские таможенники обнаружили в продаже незаконно ввезенную в РФ электронику на 40 млн рублей

На внутреннем рынке тюменские таможенники с начала 2025 года выявили более 7 тысяч смартфонов и аксессуаров к ним, терморегуляторов, электросамокатов, раций, лазерных дальномеров, законность ввоза которых не подтверждена. На сегодня незаконно вывезенными признаны более полутора тысяч единиц перечисленной продукции, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

В сообщении указано, что десять товарных партий выявлены в рамках комплекса мероприятий по пресечению незаконного канала поставки электроники в Тюмень. Преимущественно это смартфоны, общая стоимость которых составила более 40 млн рублей.