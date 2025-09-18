Тюменские студенты создадут образовательную программу по туризму

ВТБ и ТюмГУ запускают кейс-чемпионат "Тюменский код: ключи к впечатлениям". Поучаствовать в проекте приглашают студентов всех курсов, магистрантов и аспирантов. В составе групп им предстоит разработать модель учебного курса для молодежи по развитию внутреннего туризма, учитывая опыт Китая и развитие российско-китайского сотрудничества.

Участникам предстоит исследовать образовательные запросы молодой аудитории, проанализировать существующие и перспективные туристические возможности, изучить передовой международный опыт для адаптации в Тюменской области.

Управляющий ВТБ в регионе Евгений Федосов:

Наш регион обладает огромным потенциалом: в России уже знают, что Тюмень - столица термальных вод и родина Распутина, область может стать магнитом для кратного увеличения туристического потока. Участникам чемпионата, а мы рассматриваем их как своих будущих коллег, предлагаем подумать над непростой задачей по развитию важной для экономики региона отрасли гостеприимства. Это инвестиция в конкурентное будущее, в подготовку архитекторов сферы отечественного туризма. Ведь именно сегодняшние студенческие проекты закладывают фундамент того, какой будет Тюменская область завтра.

В рамках кейс-чемпионата студенты встретятся с экспертами, смогут посетить вебинары, мастер-классы и экскурсии.

Ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук:

ТюмГУ тесно интегрирован в процессы социального, экономического и пространственного развития Тюменской области. Эту особую ответственность за будущее родного края мы проявляем не только через инновационную, научную и образовательную политики, но и через такие партнерские мероприятия, как кейс-чемпионат с Банком ВТБ. Сама "Лаборатория бизнес-решений" является уже классической возможностью для наших студентов получить новый опыт и заявить о себе на профессиональном поприще. Мы ведем большую работу, чтобы университет предоставлял выпускникам успешный старт в карьере, особенно учитывая быстро меняющуюся реальность.

Прием заявок - до 21 сентября, а результаты чемпионата и самые эффективные решения будут определены 15 октября. Победители получат возможность попасть на стажировку в ВТБ или сразу в число штатных сотрудников банка, такая практика зафиксирована в прошлые годы.

Лучшие команды кейс-чемпионата ждет уникальная награда — увлекательное путешествие по специально разработанному маршруту в родном регионе. Эта поездка станет уникальным ключом к новым впечатлениям и возможностью глубже познакомиться с богатым историко-культурным наследием и природными достопримечательностями Тюменской области.

Проект "Лаборатория бизнес-решений ВТБ" реализуется в России с 2021 года. Его цель – вовлечение студентов в решение реальных бизнес-задач для развития отечественной экономики, генерация инновационных идей и трудоустройство молодежи. В Тюменской области кейс-чемпионаты состоялись в 2023 и 2024 году, участие в них приняли более 400 студентов региона.