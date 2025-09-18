Замминистра науки посмотрел, на каком этапе стройка кампуса в Тюмени

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук осмотрел ход строительства гостиницы тюменского межуниверситетского кампуса, в котором в будущем году уже начнут принимать постояльцев.

На объекте ведется активное строительство гостиницы на 120 мест для научно-педагогических работников. В эксплуатацию ее планируется ввести в 2026 году. Остальные 9 объектов в стадии проектирования. Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Вместе с заместителем губернатора Тюменской области Алексеем Райдером Андрей Омельчук проинспектировал работы на площадке строительства.

"Тюменская область находится в эксперименте, который мы проводим в рамках продуктовых программ кампусов. Мы четко видим, что от правильно сложенных направлений деятельности можно достичь больших эффектов. Тюменский кампус станет новой точкой роста для региона и новой точкой на карте научно-технологического развития Тюмени и Тюменской области", — отметил Андрей Омельчук.

Межуниверситетский кампус в городе Тюмени создается по поручению президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети".