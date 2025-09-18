В TNF LIVE подвели неделовые итоги Промышленно-энергетическому форума

Десятый по счету промышленно-энергетический форум TNF в Тюмени проходил с 15 по 18 сентября, и пока итоги деловой программы только формируются, в павильоне TNF LIVE уже посчитали результаты неформальных мероприятий, а заодно и выставки:

2700 квадратных метров TNF EXPO вместили в себя около 100 компаний. По ощущениям, как сериал: зашёл посмотреть на 5 минут, в итоге залип на весь день.

16 000+ зарегистрированных участников. Почти как население небольшого города, только все с бейджами.

168 тонн - вес пола в павильоне TNF EXPO. И всё ради того, чтобы участники форума могли уверенно стоять на своём.

7500 кв.м ковролина и 30 000 туфель, которые испытали его на прочность. Ковролин устоял.

2000+ кружек кофе и 2000+ бокалов вина. Баланс соблюден: сначала взбодриться, потом расслабиться.

1000+ человек вышли на старт традиционного Экозабега. Один из рекордов юбилейного TNF.

50 кг пасты из огромного пармезана, 40 литров том яма, 200 бургеров - и это только обеды с блюдами дня в павильоне TNF LIVE. Ни одно решение на форуме не было принято на голодный желудок.

10 000+ цветов на площадках форума. Всё для того, чтобы TNF и дальше цвел.