В TNF EXPO - 2025 приняли участие более 140 компаний

Финальный день Промышленно-энергетического форума TNF 2025 стал завершающим в том числе и для выставки TNF EXPO. На ней традиционно были собраны наиболее актуальные отечественные решения для нефтегазовой отрасли. Всего в выставке приняли участие более 140 компаний как из России, так и из других государств. Они представили инновационные технологии и оборудование собственной разработки.

"Уровень организации выставки оказался очень высоким. Очень продумана организация деловых контактов с представителями компаний. Программа насыщенная. Очень понравились дни поставщика, которые провели компании, мы отметили для себя много полезных моментов. Из недостатков можно назвать только то, что было настолько много интересных мероприятий, что иногда приходилось выбирать из всего интересующего что-то одно – поделился участник выставки Александр Попов.

Представители "Института нефтегазовых технологических инициатив" (ИНТИ) представили стенд нацпроекта "Новые атомные и энергетические технологии", на котором продемонстрировали первые выпущенные образцы оборудования из перечня, утвержденного в рамках программы импортозамещения нефтегазового оборудования.

Фонд развития Югры показал экспозицию нефтегазового кластера на объединенном стенде правительства Тюменской области и ХМАО. Там впервые увидела свет инновационная разработка - система термостабилизации, которая позволяет поддерживать температуру мерзлого грунта и не требует никакой энергии. Также Фонд знакомил с технологиями ремонта оборудования, позволяющими восстановить механизмы практически до изначального состояния.

Александр Сакевич, программный директор промышленно энергетического форума TNF:

Очень успешно прошли обходы выставки официальными делегациями. Мы постарались максимально охватить всех экспонентов. Проводили отдельные экскурсии для профильных специалистов, для молодежи. Это формат, когда наши компании презентуют свои технологии для недропользователей. Нашим участникам было где пообщаться со своими заказчиками, представить свои технологии, решения, рассказать о тех видах продукции, с которыми они сюда приехали. Наши экспоненты вообще не были обделены вниманием, мы старались максимально познакомить с их разработками профильных заказчиков.

Участники отметили, что выставка стала точкой роста для их компаний. Возможность проводить деловые встречи позволила наладить взаимодействие с коллегами из крупных российских корпораций, а также с зарубежными производителями, в частности из Белоруссии, Казахстана и ОАЭ.