Около 3,8 тысячи квартир купили в новостройках Тюмени за лето

Летом в Тюмени продано около 3,8 тысячи квартир в новостройках - на 31% больше в сравнении с весенним периодом, сообщает Яндекс Недвижимость.
По данным сервисов Яндекс Недвижимость и Пульс Продаж Новостроек, летом в 13 из 16 городов-миллионников России наблюдался рост числа сделок на первичном рынке по сравнению с весной. Общее количество сделок в миллионниках выросло на 11% и составило 55,4 тыс. сделок, тогда как за всю весну было зарегистрировано 50 тысяч.
Тюмень продемонстрировала заметный рост числа сделок с новостройками — на 31% по сравнению с весенним периодом. Всего за три летних месяца в городе было заключено около 3,8 тыс. сделок с квартирами в новых жилых комплексах. Такой результат подтверждает высокий интерес покупателей к новому жилью и укрепляет позиции Тюмени среди крупнейших региональных рынков России, считают в Яндекс Недвижимости.
Наиболее заметный сезонный рост показали Самара (+74%), Нижний Новгород (+44%), Краснодар (+43%), Уфа (+38%), Омск (+31%) и Воронеж (+29%). Снижение активности - от 1% до 3% - зафиксировано только в Москве, Казани и Красноярске.
Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость:
В этом году традиционная сезонная активность на рынке новостроек проявилась раньше обычного. Снижение ключевой ставки вызывает рост интереса к покупке квартир. В итоге летом мы увидели сочетание эффекта сезонности и отложенного спроса, что привело к росту количества сделок на 11% по сравнению с весной. Дополнительно на рынок влияет снижение доходности по вкладам. Уже сейчас можно говорить о начале перетока средств с депозитов в "бетон", и на фоне потенциального дальнейшего снижения ключевой ставки эта активность будет только усиливаться.
По количеству заключенных сделок лидируют Москва (около 17,8 тыс. сделок), Санкт-Петербург (порядка 7,7 тыс.), Екатеринбург (более 5,2 тыс.), Краснодар (более 4,2 тыс.) и Ростов-на-Дону (около 3,3 тыс.). При этом в Москве наблюдается незначительное снижение числа сделок на 1% по сравнению с весной.
Артем Советников, руководитель сервиса Пульс продаж новостроек:
Августовские данные подтверждают, что рынок новостроек начал восстанавливаться. Снижение ключевой ставки усиливает оптимизм покупателей. Они рассчитывают не только на большую доступность новых ипотечных программ, но и на возможность рефинансирования ранее взятых кредитов. На этом фоне растет объем сделок — в августе их количество увеличилось на 4% в среднем по миллионникам, а в целом за лето на 11% по сравнению с весной. При этом в августе относительно июля мы фиксируем сокращение объема нераспроданных остатков, что еще раз подтверждает рост активности на рынке и готовность покупателей использовать доступные финансовые инструменты для приобретения жилья.
