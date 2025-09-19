Около 3,8 тысячи квартир купили в новостройках Тюмени за лето

Летом в Тюмени продано около 3,8 тысячи квартир в новостройках - на 31% больше в сравнении с весенним периодом, сообщает Яндекс Недвижимость.

По данным сервисов Яндекс Недвижимость и Пульс Продаж Новостроек, летом в 13 из 16 городов-миллионников России наблюдался рост числа сделок на первичном рынке по сравнению с весной. Общее количество сделок в миллионниках выросло на 11% и составило 55,4 тыс. сделок, тогда как за всю весну было зарегистрировано 50 тысяч.

Тюмень продемонстрировала заметный рост числа сделок с новостройками — на 31% по сравнению с весенним периодом. Всего за три летних месяца в городе было заключено около 3,8 тыс. сделок с квартирами в новых жилых комплексах. Такой результат подтверждает высокий интерес покупателей к новому жилью и укрепляет позиции Тюмени среди крупнейших региональных рынков России, считают в Яндекс Недвижимости.

Наиболее заметный сезонный рост показали Самара (+74%), Нижний Новгород (+44%), Краснодар (+43%), Уфа (+38%), Омск (+31%) и Воронеж (+29%). Снижение активности - от 1% до 3% - зафиксировано только в Москве, Казани и Красноярске.

Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость:

В этом году традиционная сезонная активность на рынке новостроек проявилась раньше обычного. Снижение ключевой ставки вызывает рост интереса к покупке квартир. В итоге летом мы увидели сочетание эффекта сезонности и отложенного спроса, что привело к росту количества сделок на 11% по сравнению с весной. Дополнительно на рынок влияет снижение доходности по вкладам. Уже сейчас можно говорить о начале перетока средств с депозитов в "бетон", и на фоне потенциального дальнейшего снижения ключевой ставки эта активность будет только усиливаться.

По количеству заключенных сделок лидируют Москва (около 17,8 тыс. сделок), Санкт-Петербург (порядка 7,7 тыс.), Екатеринбург (более 5,2 тыс.), Краснодар (более 4,2 тыс.) и Ростов-на-Дону (около 3,3 тыс.). При этом в Москве наблюдается незначительное снижение числа сделок на 1% по сравнению с весной.

Артем Советников, руководитель сервиса Пульс продаж новостроек: