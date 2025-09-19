Аграрии Тюменской области собрали миллион тонн зерна

Земледельцы Тюменской области собрали первый миллион тонн зерна, урожайность высокая – 30 центнеров с гектара, план уборки зерновых выполнен более чем наполовину, сообщил губернатор Александр Моор.

Уборка овощей открытого грунта и картофеля продолжается, последнего заготовили уже более 96 тысяч тонн.

В 2024 году аграрии собрали почти 1,698 млн тонн зерна при средней урожайности 24,4 центнера с гектара, уборочная завершена 5 ноября. В 2023 году о конце уборочной кампании сообщили 31 октября, тогда собрали 1,685 млн тонн зерновых и зернобобовых культур при урожайности 23 центнера с гектара.

По данным на 2023 год, потребности региона на год в зерне равны 1,3 млн тонн, в картофеле - 144 тыс тонн.