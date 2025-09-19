Более 15 тысяч человек побывали на TNF 2025

В Тюмени подвели итоги X юбилейного Промышленно-энергетического форума. За четыре дня на площадках TNF 2025 прошло больше 100 мероприятий, состоялось порядка 140 встреч в формате b2b, подписано порядка 30 соглашений. Организаторы отмечают рекордное количество посетителей форума — 15 390 человек, сообщает пресс-служба форума.

Человеческий капитал

Молодежный день в этом году стал самым масштабным за всю историю мероприятия. Он расширил свою географию, собрав студентов, молодых специалистов, представителей нефтегазовой и смежных отраслей из 4 регионов России. Его посетило 800 человек, программа включила 15 деловых событий. За время мероприятия было презентовано более 20 стартап-проектов. Впервые День молодого специалиста включал сессию с международным участием — спикером дискуссии о цифровизации инженерного образования стала Гульзада Шакуликова, ректор Атырауского университета нефти и газа имени Сафи Утебаева.

Трек "Человеческий капитал" продолжился работой IV HR-саммита 16 и 17 сентября, где обсудили трансформацию корпоративной среды, а также наградили победителей II межотраслевого профессионального конкурса и вручили премии "HR-проект года в промышленности". Жюри отметило HR-проекты компаний "Технотекс", "Норникель Спутник", "Газпром нефть", "Новатэк НТЦ", "Газстройпром" и "Газпромнефть-Цифровые решения".

Также в рамках саммита было презентовано масштабное исследование, впервые представившее карту рынка труда нефтегазовой отрасли.

Технологии и процессы

Передовым технологиям и инновационным решениям для ТЭК был посвящен второй день TNF. В рамках трека впервые состоялся "Технологический день" международного уровня — его провел "КазМунайГаз". Представители казахстанской компании отметили высокий уровень представленных российскими разработчиками проектов. Особый интерес у иностранных коллег — к решениям в сфере цифровизации отрасли и, в частности, к технологиям цифрового керна.

Также впервые на форуме прошел "День поставщика" компании "Газпром". Участникам встречи рассказали о правилах проведения закупок, особенностях системы управления поставками и контрагентами в группе "Газпром".

Дискуссионные сессии этого дня были посвящены таким актуальным темам, как цифровой керн и электрический флот ГРП. На полях форума встретились заинтересованные в новых технологиях представители отрасли: компании "Газпром нефть", "НОВАТЭК", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", нефтесервисные организации "БурСервис", ГК "ТОФС" и другие.

Стратегии развития

В третий день площадку форума посетила официальная делегация, в состав которой вошли глава Минпромторга России Антон Алиханов, вице-министр энергетики Казахстана Кудайберген Арымбек, зам министра энергетики Белоруссии Константин Аношенко, губернаторы Александр Моор, Руслан Кухарук, Дмитрий Артюхов, топ-менеджеры крупных промышленных компаний.

Делегация во главе с министром Антоном Алихановым посетила церемонию открытия нового Тюменского производственного комплекса ГК "ТОФС", который будет выпускать оборудование для бурения скважин. Старт строительству комплекса в 2023 году также был дан в дни TNF. Почетные гости ознакомились с экспонатами TNF EXPO и приняли участие в главной пленарной сессии "Технологическое лидерство: объединяя усилия".

"Объем рынка нефтегазового машиностроения 675 млрд руб., 508 млрд из этих них —отечественная продукция, которая была произведена, в том числе, предприятиями, Тюменской области, Югры, Ямала. <…> Мы не видим проблем с тем, чтобы к 2030 году достичь 90%. Этих цифр можно достичь уже к 2027 году. Из 52 млрд руб., которые запланированы на реализацию этих проектов, порядка 30 млрд - внебюджетные источники", - сказал во время пленарной сессии глава Минпромторга России, отдельно поблагодарив нефтегазовые компании за инвестиции в науку.

"Всегда очень полезно синхронизироваться, полезно послушать мнения, подвести какие-то итоги за год. Это не просто выставка — уверен, что у этого форума большие перспективы", — подытожил Антон Алиханов.

Александр Моор также подчеркнул, что Промышленно-энергетический форум TNF укрепляет свой статус одной из главных отраслевых площадок России, где обсуждаются самые актуальные вопросы развития промышленности для нужд ТЭК. Регион активно участвует в решении вызовов отрасли.

Цифра в ТЭК

Последний день форума посвятили цифре. Решение задач цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса на площадке TNF обсуждали первые лица ИТ-подразделений компаний "СИБУР Диджитал", "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "НОВАТЭК", "Сургутнефтегаз", "Росатом", "Сбер", "Группа Астра" и других. Спикеры говорили о формировании Национальной платформы промышленной автоматизации и задачах ИТ-сектора в рамках Энергетической стратегии России до 2050 года.

Одной из ключевых тем дня стал искусственный интеллект в ТЭК. Его внедрению в нефтегазовой отрасли посвятили отдельное исследование, созданное для TNF центром социального проектирования "Платформа" при экспертной поддержке "Сбера". Предиктивная аналитика, компьютерное зрение, мониторинг процессов и безопасность, промышленный интернет вещей, автоматизированные системы поддержки принятия решений – это лишь некоторые технологии ИИ, которые находят свое применение в энергетическом секторе. По оценкам Минэнерго, к 2030 г. экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в отрасли составит около 1 трлн руб.

Расширение горизонтов

В этом году форум посетили официальные делегации из трех дружественных стран: Казахстана, Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов. Иностранные партнеры приняли участие в деловой и выставочной программах TNF. На TNF EXPO был представлен объединенный стенд белорусского концерна "Белнефтехим", продукция компаний из Китая и Ирана.