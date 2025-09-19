Сеть электрозаправок должна расти, считают депутаты Тюмени

Состояние дорог, их ремонт, безопасность и развитие сети заправок для электромобилей обсудили депутаты Тюменской гордумы на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию.

Директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Илья Авладеев сообщил, что в 2024 году на улицах Фармана Салманова, Газовиков и разведчика Кузнецова в районе озера Алебашево на 12,5 километрах выполнялись строительно-монтажные работы. Капремонт проведен на дорогах протяженностью более 24 километров, в том числе, второй этап реконструкции улицы Ленина, участок Красина до Кирова. В этом году капитально отремонтируют 17 километров. О пассажирах также позаботились. В 2024 году в Тюмени установлена 31 умная остановка в соответствии с проектом "Умный город", столько же в планах на этот год.

Депутат Виктор Корчагин обратил внимание на переезд через неэксплуатируемые жд-пути по улице Коммунистической - в районе ДОКа активная жилая застройка и там регулярно возникают опасные ситуации.

Депутат Георгий Муратов предложил развесить аншлаги на новоназванных улицах, где еще не ведется застройка, и спросил о концепции по развитию сети заправок для электромобилей в городе. По словам представителя администрации, потребность в подобных заправках изучается.

Председатель постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Иван Романчук, резюмируя рассмотрение вопроса и высказывания коллег, напомнил, что Тюмень является одним из лидеров по качеству дорожной инфраструктуры и содержанию автомобильных дорог, тем не менее перспективы для развития тоже есть.

"Необходимо идти в ногу со временем, в том числе прорабатывать также и концепцию электрических заправок для электрических или гибридных автомобилей в связи с тем, что весь мир сегодня движется в этом направлении. Необходимо создавать комфортные условия для всех владельцев автотранспорта", - поделился мнением Иван Романчук.