Тюменская продукция должна быть более узнаваемой, считают депутаты гордумы

Депутаты Тюменской городской думы на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету обсудили реализацию муниципальной программы "Развитие потребительского рынка в Тюмени" на период 2021–2026 годов. Основное внимание было уделено вопросам улучшения инфраструктуры торговли и услуг, повышения качества обслуживания населения и стимулирования предпринимательской активности, в том числе в сфере туризма и гостеприимства

Директор департамента потребительского рынка Елена Еремина отметила, что по результатам прошлого года можно с уверенностью сказать, что вышеназванная программа в городе успешно реализуется, планы выполняются полностью. В торговый реестр города за 2024 год включено 536 торговых объектов, число торговых мест на ярмарках продовольствия растет год от года — если в 2021 году было 697 мест, то в 2024 – 871. Консультации и семинары по защите прав потребителей посетили свыше 4,3 тысячи человек, в школах, ссузах и с пенсионерами проводятся мероприятия по повышению правовой грамотности.

Депутаты, как и в прошлом году, заострили внимание на туристическом аспекте. Георгий Муратов снова предложил поработать над гастросувенирами: "Важно, чтобы туристы, везя такие "сувениры" домой или получая в подарок, знали, что это точно из Тюмени". Сергей Морев считает хорошей идею провести конкурс среди предпринимателей на лучший бренд города. Дмитрий Елагин отметил, что у Тюмени много уникальных особенностей, и идеи для брендинга и запоминающихся сувениров стоит поискать там. Андрей Потапов поддержал коллег, но обратил внимание на то, что любой ребрендинг повлечет за собой расходы, и это надо учитывать в нынешней экономической ситуации.

"У нас есть сложившиеся гастрономические сувениры, например, конфеты, иван-чай. Однако действительно нужно подумать, как позиционировать Тюмень, и активнее говорить об этом с бизнесом", — резюмировала дискуссию председатель городской думы Светлана Иванова.

Отвечая на вопросы депутатов, Елена Еремина пояснила, что выставление одной гастрономической фишки, по мнению бизнеса, невозможно, так как у потребителя более широкие предпочтения. Сегодня для гостей Тюмени основным трендом остается рыба. Замглавы Тюмени Наталья Мудриченко сообщила, что работа над созданием узнаваемого и популярного бренда ведется с учетом предпочтений горожан.