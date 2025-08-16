Работа по пилотному проекту продолжается в тюменском "Роднике"

В тюменском центре "Родник" продолжается реализация пилотного проекта комплексной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью. Дети проходят реабилитационный курс в сопровождении родителей.

На проекте работает вся междисциплинарная команда "Родника", которая комплексно воздействует на развитие каждого ребенка. На протяжении 21 дня с детьми работают психологи, логопеды, социальные педагоги, тренеры-преподаватели по АФК и др.

В "Роднике" дети имеют возможность в одном месте пройти комплексную реабилитацию и абилитацию, включающую социально-бытовую, психологическую реабилитацию и др.

В Центр едут к педагогам. За 28 лет создана мощная реабилитационная база и выработана устойчивая инклюзивная культура, штат укомплектован врачом-эндокринологом и врачом-неврологом, а тренеры-преподаватели по АФК реабилитируют детей на воде в 12-метровом бассейне рециркуляционного типа

"Пилотный проект — это особенная часть нашей работы, потому что она связана с детьми, которые впервые столкнулись с инвалидностью. Благодаря пилотному проекту и последующему сопровождению на реабилитационных курсах, мы видим насколько важно, когда семья включается в процесс, — поясняет и.о. заместителя руководителя по социальной реабилитации Данил Варяев.

В Тюменской области пилотный проект стартовал в июне 2022-го года. У родителей есть возможность выбрать учреждение, а также пройти реабилитацию в течение 1 года после установления инвалидности. С начала года реабилитацию в "Роднике" прошли 193 семьи. Следующий заезд по пилотному проекту пройдет 12 ноября.

По материалам ЦКР "Родник".