342 млрд рублей потратили тюменцы на покупки за полгода

Жители Тюменской области за полгода потратили в магазинах 342 млрд 032,4 млн руб. За год оборот розничной торговли вырос на 1,6%.

По данным Тюменьстата, в июне поставлен рекорд 2025 года, когда граждане оставили на кассах 61 млрд 506,5 млн руб. Для сравнения: минимум был в феврале — 52 млрд 433,5 млн руб.

Тюменцы стали тратить меньше на продукты, напитки и табачные изделия. Общий чек в январе-июне составил 165 млрд 459 млн рублей, что на 0,3% меньше, чем год назад. Исходя из численности населения 1 млн 626 тыс. 809 человек, каждый в среднем тратил 16 тыс. 951,3 руб. в месяц, - сообщает Вслух.ру.

Расходы на непродовольственные товары выросли на 3,6% и составили 176 млрд 573,3 млн рублей. На каждого жителя пришлось 18 тыс. 089,9 тыс. руб.

В целом же тюменцы тратят на товары 35 тыс. 041,2 руб. в месяц, в рекордном июне - 37 тыс. 808 руб.