Тюменская область в лидерах по числу оформленных земельных участков под гаражами

Тюменская область возглавила список лидеров по числу оформленных земельных участков под гаражами с показателем в 21,1 тыс. Также регион отмечен в числе лидеров по регистрации гаражей – 8,9 тыс., - сообщает Мегатюмень.
– Реализация "гаражной амнистии" позволяет защитить имущественные права граждан, предоставляя им возможность бесплатного оформления гаражей и земельных участков под ними, и наполнять Единый государственный реестр недвижимости полными и точными данными, – пояснил руководитель местного управления Росреестра Владимир Кораблев.
