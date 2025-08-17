Тюменская область в лидерах по числу оформленных земельных участков под гаражами

20:34 16 августа 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Тюменская область возглавила список лидеров по числу оформленных земельных участков под гаражами с показателем в 21,1 тыс. Также регион отмечен в числе лидеров по регистрации гаражей – 8,9 тыс., - сообщает Мегатюмень.

– Реализация "гаражной амнистии" позволяет защитить имущественные права граждан, предоставляя им возможность бесплатного оформления гаражей и земельных участков под ними, и наполнять Единый государственный реестр недвижимости полными и точными данными, – пояснил руководитель местного управления Росреестра Владимир Кораблев.

Теги: гаражи , земельные участки
NewsProm.online

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2025