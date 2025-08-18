Улицу в честь разведчика Фитина назвали в Тюмени

В Тюмени прошла торжественная церемония открытия улицы Павла Михайловича Фитина - легендарного разведчика и земляка, который с мая 1939 года руководил внешней разведкой СССР.

Павел Михайлович, он же Виктор (его позывной в годы Великой Отечественной войны), он же Алекс (из легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны") с мая 1939 года руководил внешней разведкой СССР. Под его руководством были получены данные о подготовке нападения Германии на Советский Союз и план наступления на Курской дуге, сведения о сепаратных переговорах американцев с нацистами в Швейцарии, успешно проведена секретная операция "Энормоз", которая позволила получить "атомные секреты" западных разработчиков. Почетный сотрудник госбезопасности, генерал-лейтенант Павел Михайлович Фитин в военное и мирное время добился выдающихся результатов в создании агентурных сетей за пределами СССР. Данные о нашем земляке для широкой общественности были рассекречены не так давно.

У дорожного знака с названием улицы Павла Фитина, которая получили своё звучное наименование около месяца назад, собрались ветераны госбезопасности, представители правительства Тюменской области, администрации города Тюмени, управы Центрального округа, молодёжь и школьники. "Дело Павла Михайловича Фитина должно побуждать молодых людей быть на него похожими. В Год 80-летнего юбилея Великой Победы, Год Героев в Тюменской области в нашем городе проходит множество мероприятий, призванных приобщить тюменцев к великому героическому прошлому нашей страны. Победа в Великой Отечественной войне определяет нашу сегодняшнюю жизнь", - обратился к ним замглавы Тюмени Павел Креков.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев отметил, что важно знать свои корни, поэтому работа по просветительству в области истории родного края будет продолжаться. Одним из её грантовых проектов станет новый спектакль Молодёжного театра имени В.С. Загоруйко "Ангажемент" про Павла Фитина.

Дорожный капитан отделения "Сибирь Запад" мотоклуба "Ночные волки" Сергей Бушуев, автор идеи Всероссийского мотопробега памяти Павла Фитина "Невидимая сторона Победы", добавил, что в следующем году автомотопробег продолжит колесить по стране и рассказывать о тюменских героях в школах по маршруту следования.

Матвей Попов из школы № 89 и Тихонов Иван из школы № 29 прочитали стихотворение Златы Тихоновой "Памяти Павла Фитина". А после вместе со старшими возложили в памятному стенду цветы.

Улица Павла Фитина расположена во 2-м Заречном микрорайоне. Она ещё недостроена, как и возводимые многоэтажки на ней, но станет частью нового современного района. В своё время, принимая решение о наименовании такой улицы, члены городской топонимической комиссии рассудили, что будущие новостройки уже раскупают, а значит на улице легендарного разведчика будет жить много семей. Они ежедневно будут ходить по городской артерии имении Павла Фитина и расскажут своим детям, в честь кого именно она названа, передавая память о нём из поколения в поколение, отмечают в администрации Тюмени.