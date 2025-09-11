Ассоциация "Мы вместе" представила опыт Тюменской области на треке "Партнер"

Фото: Олимпийская Ребячка, детский центр

В рамках XXIV Всероссийской встречи "Диалоги вместе" с докладом выступила Лариса Шилова, президент Ассоциации "Мы вместе", член Общественной палаты Тюменской области. Тема её выступления — "Сотрудничество между субъектами на разных уровнях: общественные палаты, ассоциации, лагеря, специалисты и дети как носители самых эффективных идей детского отдыха и молодёжных инициатив".

Также был представлен кейс "Расширяя границы: возможности эффективного взаимодействия регионов" на примере проекта "Лагерь-друг". Его презентовали команды детского лагеря "Робин Гуд" (Калужская область) и АНО "Остров детства" (г. Тюмень), сообщили в пресс-службе Общественной палаты Тюменской области.

Объединяя ресурсы и практики, можно создавать новые форматы и расширять горизонты сотрудничества, уверены авторы докладов.