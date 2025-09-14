Врачи из Тюмени провели сложную операцию

Врачи отделения гнойной хирургии Областной клинической больницы № 1 (г. Тюмень) провели сложную реконструктивную операцию. Они сшили проток печени с кишечником.

Жительница Ишима много лет жила с желчнокаменной болезнью, не соблюдая режим питания. Однажды случился приступ — камни напомнили о себе так, что у женщины не было сил терпеть боль. Она обратилась в местную больницу, где ее прооперировали. А затем бригада Тюменского Центра медицины катастроф экстренно доставила ее в Первую областную больницу с воспалением желчного пузыря для дальнейшего лечения.

Во время операции врачи ОКБ № 1 столкнулись с редкой особенностью — у пациентки отсутствовал пузырный проток. Ее желчный пузырь напрямую впадал в желчный проток. Это осложняло хирургическое вмешательство.

"Мы выполнили несколько операций. На первом этапе была сформирована холедохостома и энтеростома для отвода и возврата желчи. На втором - проведена сложная реконструктивная операция — сшивание протока печени с кишечником, т. е. формирование искусственного отверстия для желчеоттока", - пояснил Сергей Липовой, заведующий отделением гнойной хирургии ОКБ №1, врач-хирург.

После лечения в ОКБ № 1 Оксана похудела на 30 кг. Теперь она готова к любым диетам, лишь бы сохранить здоровье, - сообщила Мария Заводовская, пресс-секретарь ОКБ №1 (г. Тюмень).