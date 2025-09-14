Стало известно, сколько тюменцы тратят на разные виды услуг

По данным Тюменьстата, в целом за семь месяцев тюменцы потратили за услуги 130 млрд 170,2 млн рублей, что на 5,1% больше, чем годом ранее. По динамике регион на втором месте в УрФО после Свердловской области. С учетом численности населения каждый в среднем платил чуть больше 11 тыс. 430 руб. в месяц.

Максимальный объем 2025 года пришелся на июль — 19 млрд 132,5 млн рублей. Хотя отметка в 19 млрд была преодолена в марте и апреле.

В общем объеме лидируют транспортные услуги, за которые в январе-июле заплатили 25 млрд 023,8 млн рублей. В эту стоимость входят авиа- и железнодорожные перевозки. За коммунальные услуги отдали 22 млрд 665,8 млн, за жилищные — 8 млрд 152,7 млн руб.

Общий чек по медицинским услугам составил 14 млрд 819 млн руб., телекоммуникационным — 12 млрд 627,9 млн, бытовым — 11 млрд 446,2 млн руб., туристическим — 9 млрд 662,7 млн.

За услуги учреждений культуры жители заплатили 2 млрд 610,6 млн руб., физкультуры и спорта — 2 млрд 035,2 млн руб., в том числе за фитнес-центры и спорт-клубы — 838,3 млн руб. Еще 1 млрд 525,1 млн рублей граждане потратили на почтовые услуги, 871 млн — на юридические, 650,4 млн — на ветеринарные и т. д.