Как быстро можно заразиться вирусом, ответила врач

Не все вирусы ведут себя одинаково: некоторые быстро охватывают большие группы людей, тогда как другие распространяются медленно.

"Скорость передачи инфекции зависит от множества факторов, — комментирует врач-инфекционист Светлана Звонцова. — Например, воздушно-капельные патогены, такие как вирусы гриппа или COVID-19, передаются значительно быстрее, чем те, которым требуется прямой контакт с кровью или другими биологическими жидкостями".

Ключевой показатель заразности - индекс репродукции R₀ - число людей, которых может инфицировать один больной. Например, корь имеет R₀ около 18, тогда как у сезонных ОРВИ этот показатель обычно ниже.

Важную роль играет и момент начала заразности: некоторые вирусы, включая COVID-19, передаются еще до появления симптомов, что значительно ускоряет их распространение. Кроме того, социальные факторы — плотность населения, активность перемещений, соблюдение мер профилактики — напрямую влияют на динамику заболеваемости, - сообщает Мегатюмень.