Стали известны имена четырех участников международной патриотической акции "Диктант Победы" в Тюменской области

Участники международной патриотической акции "Диктант Победы" получили заслуженные награды на торжественной церемонии в Штабе общественной поддержки, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

Среди победителей — три школьника и один педагог: Тельманова Анастасия, Белокурова Полина, Щербинин Максим, Маколова Светлана (учитель).

"Некоторые вопросы оказались легкими, однако на ответы по другим приходилось тратить значительное время, особенно на темы, связанные с фильмами и литературными произведениями о Великой Отечественной войне. Это создавало определенные трудности, тогда как простые вопросы касались главнокомандующих фронтами и основных событий войны. Конечно, я заранее подготовилась. Я тщательно изучаю этот важный и трагичный период истории нашей страны", — поделилась одна из победительниц, - сообщает Тюменская линия.

Координатор проекта "Историческая память" в Тюменской области Роман Чуйко вручил победителям заслуженные награды. "В этом году нам удалось организовать больше площадок, что сделало участие в диктанте более доступным. Кроме того, этот год особенный — отмечаем 80-летие Победы и Год защитника Отечества", - отметил он.