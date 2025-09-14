Уведомления об имущественных налогах начнут получать жители Тюменской области

В Тюменской области со следующей недели начнется рассылка уведомлений об оплате имущественных налогов за 2024 год. Они поступят владельцам квартир, машин, земельных участков, домов, гаражей и т. д.

Более 600 тысяч человек, получат уведомления в электронном варианте: через "Личный кабинет налогоплательщика" на официальном сайте ФНС (вход доступен по учетной записи ЕСИА), на портале госуслуг. Остальным плательщикам направят документы по почте.

В уведомлении будет указан перечень объектов владения и срок в месяцах. Тем, кто продавал или покупал движимое и недвижимое имущество в прошлом году, стоит обратить на это внимание.

Более 77 тысяч собственников — несовершеннолетние. Налоги за них должны заплатить родители. Для получения уведомления и оплаты нужно через "Личный кабинет" настроить "Семейный доступ".

Заплатить имущественные налоги необходимо до 1 декабря 2025 года. Сделать это можно на сайте ФНС или госуслуг, а также в банках — через мобильные приложения, сайты, банкоматы либо обратившись в отделения с квитанцией, - сообщает Вслух.ру.