Открытие театрального сезона состоялось в Тобольске

Открытие театрального сезона состоялось 6 сентября и стало настоящим праздником искусства. В 2025 году театральному делу в Тобольске исполнилось 320 лет.

Театральный сезон начался с большой премьеры-спектакля "Дневники Адама и Евы". Постановка основана на произведениях Марка Твена – это увлекательная и глубокая история о любви, отношениях и поиске смысла в жизни. В центре сюжета – диалоги между Адамом и Евой, которые раскрывают их взгляды на мир, любовь и друг друга. В каждой сцене зрители могут увидеть себя: в смехе, недопонимании, в поисках компромисса.

– Спектакль выполнен в необычном для Тобольского драматического театра стиле. Это своего рода поиск нового формата. Мы с огромным удовольствием идем на разного роды эксперименты. Это первая работа режиссера-постановщика Альфии Агишевой, и я считаю, что она справилась, – отметил директор Тобольского драматического театра Евгений Пономарев.

– Постановка настолько глубокая и сильная, что в голове сразу возникло столько вопросов. Хочется остаться наедине со своими мыслями, задать себе вопросы: а любима ли я? Люблю ли я сама? И что такое любовь? Самое основное, мне стало понятно, что в отношениях нет главного, оба партнера выполняют свои роли и задачи, – поделилась впечатлениями Марина Златова.

В новом сезоне тоболяков и гостей города ждут несколько премьер. В конце сентября они увидят спектакль "Характеры" по произведениям Василия Шукшина. В начале ноября выйдет пьеса в одно действие "На выписку" Николая Пинчука. В марте состоится премьера "Вертинский", а в мае выйдет спектакль "Золушка" Шарля Перро, - сообщает Тюменская область сегодня.