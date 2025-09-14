Стоит ли опасаться тюменцам летучих мышей

Тюменцы стали чаще замечать летучих мышей в городе. Некоторые обеспокоены их появлением. Доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения Мария Орлова сообщила, что численность рукокрылых действительно увеличилась, - сообщает КП-Тюмень.

"В мае они прилетают с мест зимовок, либо выходят из нее, если зимуют в Тюмени — такие тоже есть. Где-то в конце июня происходит расплод, рождаются молодые особи, к концу июля они встают "на крыло", и фактически численность особей увеличивается в 2–3 раза. Сейчас сентябрь, идет передвижение — кто-то из них улетает зимовать в Среднюю Азию, кто-то ищет место для зимовки в городе. Большинство самок рожает двойню, иногда рождается три детеныша", - пояснила эксперт.

Эксперт также отметила, что летучие мыши часто возвращаются на привычные территории, даже если там произошли изменения — например, на месте частного сектора появились новые высотки. "Ничего не поменялось, территории остались прежние: Ямальский-2, ул. Протазанова и новые дома, построенные на месте частного сектора. Мыши там жили, но теперь там высотки, поэтому они по-прежнему туда "уходят"", — добавила Орлова.