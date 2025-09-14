О рисках на осенней дороге сообщили тюменские автоиснспекторы

В Госавтоинспекции Тюменской области оценили риски осенней погоды для участников дорожного движения.

Начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер выделил опасные факторы, способствующих совершению ДТП осенью: "Темное время суток, большая влажность, низкое давление в шинах, опавшая листва, дети, возвращающиеся из школы в темное время суток, а также животные, которые могут внезапно выбежать на дорогу в период гона, все это может стать дополнительными факторами повышения аварийности осенью".

Уже сейчас нужно менять стиль вождения на аккуратный и более осторожный, чем летом, учитывая увеличившийся осенью тормозной путь автомобиля на мокром асфальте. В первую очередь, необходимо снижать скорость движения, как в населенных пунктах, так и на трассах. Особенно это важно для новичков и пожилых водителей: для первых в силу отсутствия опыта вождения, у вторых в силу снижения скорости реакции и внимания.

В этом году в Тюменской области произошло 1797 ДТП, в них погибли 116 человек, 2349 человека ранены, - сообщает ГИБДД Тюменской области.