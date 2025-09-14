Тюменский школьник победил на чемпионате "Профессионалы" в Калуге

В Калуге состоялся финал Всероссийского чемпионата "Профессионалы", где трое учащихся, представлявших нашу область, завоевали высшие награды.

Победителями и призерами соревнований стали Георгий Аптразаков (компетенция "Нейросети и большие данные"), Денис Медведев и Глеб Дараев ("Электромонтаж"). В общей сложности наши профессионалы привезли в Тюмень 7 медалей чемпионата.

В решающей части чемпионата "Профессионалы" приняли участие 230 человек, наилучшим образом проявившие себя на региональном и межрегиональном этапах турнира.

– Команда у нас получилась разношерстная, – рассказывает изданию "Тюменская область сегодня" тим-лидер Елена Дружинина, работающая в Центре опережающей профессиональной подготовки Тюменской области. – Ребята до этого не пересекались, они учатся в разных учебных заведениях. Тюменские конкурсанты в номинации "Электромонтаж" зарекомендовали себя давно, еще на прошлых чемпионатах. А вот наш специалист по нейросетям и большим данным отправился на финал "Профессионалов" впервые. Поэтому были и волнение, и чувство ответственности перед родным регионом.

– Я выбрал для своей будущей профессии информационные системы и нейросети, потому что это очень интересное и перспективное направление, – считает один из тюменских победителей чемпионата "Профессионалы" Георгий Аптразаков. – Нейросети поначалу могут показаться некоей магией, непонятной вещью, которая работает по неведомым законам. Но когда разбираешься, углубляешься в эту тему, осознаешь, что это простая математика, что там ничего сверхъестественного нет. Только интересные человеческие решения.

По его словам, нейросети – мощный инструмент. Если его применять с умом, то можно будет решить множество задач. В первую очередь это простой и эффективный способ нахождения информации. Конечно, сейчас полученную с помощью чат-ботов информацию еще нужно перепроверять в более достоверных источниках, но если есть проблема и нужно быстро найти решение, то это к нейросетям. Большие перспективы у искусственного интеллекта в медицине, уже сейчас он помогает ставить диагнозы, - сообщает Тюменская область сегодня.