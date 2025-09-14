Мошенники используют схему подработки для работников сотовой связи

О мошеннической подработке для сотрудников сотовой связи предупредили в МВД. Тех, кто согласился, убеждают передавать информацию о номерах абонентов и иные персональные данные, сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Информация аккумулируется, после чего продается оптом или в розницу. В итоге мошенники используют ее для целевых звонков, взлома аккаунтов в соцсетях и банковских приложений, шантажа и вымогательства.

Сотрудники МВД предупреждают, что участие в таких схемах является уголовно наказуемым деянием. Ответственность грозит как тем, кто непосредственно передает данные, так и тем, кто организует процесс, вербует сотрудников или торгует информацией, - сообщает Тюменская линия.