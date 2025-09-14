Как не потратить лишнего в сезон распродаж, посоветовали тюменцам

На какие товары стоит обратить внимание сейчас и как избежать скрытых уловок ритейлеров, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко.

Сейчас самое время для приобретения сезонных товаров. "Снижение цен ожидается на летнюю одежду, обувь, товары для дачи и отдыха — грили, садовую мебель, купальники. Также выгодно покупать свежие фрукты и овощи, такие как арбузы, дыни, персики, так как идет массовый сбор урожая. Осенью дешевеют туры на морские курорты — начинается "бархатный сезон", который доступнее пикового летнего периода", — отметил Щербаченко.

Однако экономист предупредил о подвохах при покупке товаров со скидками. "Крупные ритейлеры редко работают в убыток. Глубина скидки часто закладывается в изначальную наценку. Используется стратегия high-low pricing: сначала устанавливается высокая цена, затем проводятся громкие распродажи, создавая иллюзию выгоды", — пояснил он.

Щербаченко рекомендует потребителям проверять реальность скидок: сравнивать цены с прошлыми периодами, использовать сервисы-агрегаторы и изучать предложения конкурентов. "Например, скидка 70% на зимнюю куртку в марте чаще всего реальна, а на технику в ноябре может оказаться фиктивной", — сообщает АиФ-Тюмень.