Легендарный тюменский марафонец вернется на старт

27 сентября на набережной у "Конторы Пароходства" легендарный бегун Николай Керимов выйдет поприветствовать гостей и участников возрожденного Тюменского марафона "Врата Сибири" в 2025 году. Начало в 13 часов.

В 1992 году Николай Керимов установил незабываемый рекорд, преодолев марафонскую дистанцию в 42 км 195 м с потрясающим временем в 2 часа 15 минут 35 секунд. Это историческое достижение сделало его не только героем, но и источником вдохновения для поколений бегунов по всей России, а также обладателем приза - автомобиля "Москвич".

Три десятилетия спустя Керимов возвращается, чтобы возродить дух легендарного забега. Его участие в мероприятии - дань уважения его собственной выдающейся карьере и дань богатому беговому наследию Тюмени.

Возрождение Тюменского марафона обещает стать экстраординарным событием, объединяющим тысячи спортсменов со всей страны. Это уникальная возможность стать свидетелем того, как история оживает, когда Николай Керимов снова зашнуровывает ботинки и выходит на улицы, которые принесли ему славу.

Участников и гостей спортивного праздника ждет спортивное экспо, гастрономический фестиваль, конкурсы, призы, розыгрыши, диджей-сеты и многое другое. Это событие объединяет не только спортсменов, но и болельщиков и всех жителей и гостей Тюмени.

По материалам департамента по спорту и молодежной политике администрации г. Тюмени.

18+