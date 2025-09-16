Юристы готовы бесплатно пообщаться с тюменцами 26 сентября

15:26 16 сентября 2025
Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских совместно с рег отделением "Ассоциации юристов России", руководителем Тюменского регионального штаба "Комитет семей воинов Отечества" Ларисой Денисовой проведет личный прием граждан. 

Прием состоится 26 сентября с 10:00  до 13:00 часов, по адресу: город Тюмень, ул. Республики, 24, кабинет 116. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Чтобы получить бесплатную консультацию, нужно предварительно записаться. с 9:00 до 17:00 по телефонам: 8 (3452) 42-67-47, 42-67-48.

Мероприятие состоится в рамках  Всероссийского единого Дня бесплатной юридической помощи.

