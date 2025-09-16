В Салехарде стартовал первый модуль проекта "Герои Ямала" для ветеранов СВО

Первый модуль регионального кадрового проекта "Герои Ямала" стартовал в Салехарде. Образовательную программу разработал институт правительства ЯНАО совместно с РАНХиГС. В течение десяти дней 33 ветерана СВО пройдут курс лекций и практических занятий.

Учебный план включает изучение основ геополитики и международных отношений, анализ истории и современной политической системы России, а также развитие лидерских качеств и компетенций, необходимых для работы в органах государственной и муниципальной власти.

Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Евгений Гурарий отметил, что большой блок программы отведен под практические занятия. На них участники смогут попробовать свои силы в решении конкретных проблем на разных уровнях власти.

– Мы можем гарантировать, что программа будет интересной, насыщенной и полезной. Это хороший адаптационный курс по подготовке ребят к работе в гражданском секторе, – сказал он.

В первый день перед ветеранами выступит кандидат психологических наук, преподаватель Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и академический директор программы "Время героев" Сергей Проценко. Также состоится встреча с участником этой же программы Николаем Соколовым.

Кроме того, в рамках обучения запланированы командообразующие, волонтерские и спортивные мероприятия, включая дружеский турнир по волейболу и восхождение на Ледник Романтиков.

Первый модуль завершится 25 сентября. Второй этап пройдет в Новом Уренгое в ноябре.

Замдиректора Института ВШГУ Президентской академии Евгений Подшивалов выразил благодарность Ямалу за возможность стать партнером проекта.

– Для нас важно не только передать знания участникам, но и направить их в нужное русло. Программа ориентирована на практику, и перед ее участниками выступят ведущие отраслевые специалисты, активно участвующие в развитии нашей страны, – сказал Подшивалов.

Добавим, "Герои Ямала" – это продолжение федерального проекта "Время героев", реализуемого по поручению президента Владимира Путина. Ключевая цель – помочь участникам СВО адаптироваться к мирной жизни и интегрироваться в общественно-политическую деятельность региона.

Фото - пресс-служба правительства ЯНАО