Готовность системы образования к новому учебному года обсудили депутаты Тюменской гордумы

Вопросы развития системы образования регулярно интересуют жителей города, так как касаются многих, на очередном заседании постоянной комиссии по социальному развитию Тюменской городской думы депутаты выяснили, как школы города в этом году подготовились к новому учебному сезону.

В результате проведенных проверок к началу нового учебного года принято 56 муниципальных школ с 96 корпусами и 55 муниципальных детсадов с 162 корпусами. По результатам проверки сделан вывод, что все необходимые организационные профилактические меры по обеспечению безопасности в садах и школах обеспечены. В этом году в муниципальных школах обучаются 144 506 тысяч детей (в целом около 147 тысяч), муниципальные детсады посещает 60 161 ребенок. С детальным докладом о том, как образовательные учреждения летом готовились к новому учебному году, перед депутатами выступила и ответила на их вопросы директор департамента образования Ольга Тренина.

Депутат Сергей Пыхалов получил на ответы на ряд вопросов, касающихся работы медпунктов и медосмотров детей. Дмитрий Ошурков предложил обратить внимание на безопасность четвертого корпуса школы №94, по территории которой, с его слов, беспрепятственно ходят местные жители. Также, по мнению депутата, нужно отработать вопрос по детям, которые на учебу приезжают на питбайках. На вопрос, в каких предметниках школы города нуждаются больше всего, Тренина ответила, что школам очень нужны учителей математики и физики. Наталья Проскурякова задала вопрос про строительство новых школ, так как большинство из них работают в две смены и часть перегружены. В районе Дома обороны планируется образовательное учреждение, строится в районе ЖК "Легенда парк", ответила на вопрос Тренина. Председатель гордумы Светлана Иванова акцентировала внимание на молодых педагогах: в этом году их принято 453, а в целом работает около 9 тысяч в школах города, прием более 30% от общего количества — в возрасте до 35 лет, что является хорошим показателем для сферы образования.

Вопросы готовности школ, и, в частности, комплектования педколлективов крайне актуальны, потому что затрагивают каждого жителя нашего города, отметила председатель постоянной комиссии по социальному развитию Тюменской городской Думы Елена Бойко. "Хочу со своей стороны, будучи ректором университета, сказать, что наша политика по формированию педклассов, которые очень интенсивно развиваются в последние несколько лет, плюс целевое обучение — путь решения вопроса кадров в школах. Поэтому я вам на этом пути желаю еще интенсивнее работать с Тюменским госуниверситетом с учетом того, что два пединститута — в Ишиме и и Тобольске - являются его филиалами", - отметила Елена Бойко, обращаясь к сотрудникам городского департамента образования.