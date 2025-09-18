Лучшие работы Сибирьфотофест-Тобола можно увидеть в Тюмени

Открытие выставки конкурса фото форума "Сибирьфотофест-Тобол имени Александра Ефремова 2025" прошло 17 сентября в Тюмени.

В 2025 году в Тюменская области проходит 24-й ежегодный форум репортажной фотографии "Сибирьфотофест-Тобол имени Александра Ефремова", посвященный памяти фотожурналиста героя Александра Ефремова, погибшего 12 мая 2000 года в Грозном при выполнении профессионального долга. Традиционно в канун дня рождения фоторепортера 29 июля на его родине в городе Тобольске прошел образовательный семинар по репортажной фотографии и в музейном комплексе "Дворец Наместника" в течении августа была показана итоговая фотовыставка победителей и призеров конкурса.

Александр Ефремов – фотокорреспондент областной молодежной газеты "Тюменский комсомолец – Наше время", первый лауреат премии "Фотокор года" первого фестиваля СМИ "Тюменская пресса 2000 года", обладатель почетного звания "Легенда Тюменской прессы", за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга, награжден указом Президента России Владимира Путина медалью "За Отвагу" посмертно. Прототип перового в мире памятника "Жизнь за правду", установленного в августе 2016 года в городе Тобольске по инициативе руководителя депутатской фракции "Единая Россия" в Тюменской областной Думе Андрея Артюхова в память о всех журналистах погибших при выполнении профессионального долга.

17 сентября итоговая фотовыставка проекта открылась в областном центре в выставочном зале музейного центра перспективных технологий (Орджоникидзе, 47), экспозиция продлится месяц. Затем до конца года ее смогут увидеть жители и гости еще двух городов области: Ялуторовска и Ишима. Так же прошла церемония награждения призеров фотоконкурса из Тюмени и презентация итогов проекта виде видео фильма.

На фотоконкурс "Имени Александра Ефремова 2025", учрежденного Союзом журналистов России, Правительством Тюменской области, депутатской фракцией "Единая Россия" в Тюменской областной Думе при поддержке ООО "ЗапСибНефтехим" компании СИБУР, Президентского фонда культурных инициатив и Тюменского областного музейно-просветительского объединения, было подано 429 заявок авторов со всей России и зарубежья в семи творческих номинациях.

Узнать имена победителей и призеров и увидеть лучшие работы можно на сайте проекта можно здесь.

Сергей Русанов