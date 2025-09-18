В Тюменской области запустили квотирование рабочих мест для ветеранов СВО

18:00 18 сентября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области вводится новая льгота для ветеранов СВО – для них будет действовать механизм квотирования рабочих мест.

Закон устанавливает обязательное резервирование рабочих мест при приеме на работу участников СВО. "Очередная мера соцподдержки позволит повысить уровень трудоустройства и социальной защищенности наших ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Хочу подчеркнуть, что законопроект был внесен всеми четырьмя фракциями областной думы", - прокомментировали нововведение в Тюменской облдуме.

Теги: ветераны СВО , работа , Тюменская областная дума
NewsProm.online

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2025