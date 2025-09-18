В Тюменской области запустили квотирование рабочих мест для ветеранов СВО

В Тюменской области вводится новая льгота для ветеранов СВО – для них будет действовать механизм квотирования рабочих мест.

Закон устанавливает обязательное резервирование рабочих мест при приеме на работу участников СВО. "Очередная мера соцподдержки позволит повысить уровень трудоустройства и социальной защищенности наших ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Хочу подчеркнуть, что законопроект был внесен всеми четырьмя фракциями областной думы", - прокомментировали нововведение в Тюменской облдуме.