ТИУ обновили попечительский совет

Заседание попечительского совета Тюменского индустриального университета прошло на форуме TNF-2025 при участии замминистра науки и высшего образования Российской Федерации Андрея Омельчука, на нем председателем попечительского совета избран Юрий Шафраник, известный российский общественный деятель, председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России, почетный профессор ТИУ, глава Тюменской области (1990-1993 гг.).

"ТИУ должен стать центром притяжения талантливой молодежи и передовых технологий для нефтегазовой отрасли. Мы видим ТИУ как драйвер инновационного развития не только Тюменской области, но и всей страны. Необходимо усилить взаимодействие с промышленностью, развивать научные исследования, направленные на решение актуальных задач ТЭК, и активно внедрять новые образовательные технологии", - сказал Шафраник.

По данным Минобрнауки РФ, в обновленном составе совета также представители государственной власти, общественные деятели и топ-менеджеры ведущих компаний ТЭК, многие из которых являются выпускниками ТИУ. В их числе замгубернатора Андрей Пантелеев. "Правительство Тюменской области продолжит оказывать возможную поддержку ТИУ. Мы заинтересованы в том, чтобы университет сохранял лидирующие позиции в подготовке высококвалифицированных специалистов для региона и страны в целом. Убежден, что совместными усилиями мы сможем построить современный, конкурентоспособный университет, отвечающий вызовам и требованиям современного общества. Мы видим научное сообщество индустриального университета ключевым звеном будущего Межвузовского кампуса. Уже сейчас надо думать о том, какой вклад в общее дело можно будет внести", - отметил Пантелеев.

"Задача Попечительского совета – обеспечить стратегическое видение развития университета, содействовать привлечению дополнительных ресурсов и экспертизы, а также выступать в качестве моста между образовательным учреждением и реальным сектором экономики. Мы рассчитываем, что совместные усилия университета и членов Попечительского совета позволят ТИУ выйти на качественно новый уровень развития и укрепить свои позиции как ведущего инженерного вуза России", – сказал Андрей Омельчук.