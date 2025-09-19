Тюменский замгубернатора посоветовал белорусам Mах

В правительстве Тюменской области состоялась встреча замгубернатора, директора департамента АПК Владимира Чейметова с делегацией из Белоруссии по вопросам расширения сотрудничества. Когда речь зашла о коммуникациях, гостям предложили общаться в мессенджере Mах.

"Я могу сказать, что связь по Максу ничуть не хуже, чем у других мессенджеров. Можно позвонить без ограничений. Это безопасно. Это не в контексте рекламы, я сам являюсь пользователем", - сказал Владимир Чейметов.

Ранее губернатор Александр Моор отмечал, что MAX - "надёжная и удобная платформа, разработанная нашими специалистами, где ваши данные защищены, а работа сервиса не зависит от внешних факторов".

В Мах уже есть официальные страницы губернатора и правительства Тюменской области, личной страницы Чейметова и страницы департамента АПК в Махе пока найти не удалось.