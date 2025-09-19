Единый воинский мемориал планируют сделать на тюменском кладбище

ВОзможность создания нового единого сектора для воинских захоронений на кладбище Червишевское-6 обсудили в администрации Тюмени.

Прежде чем принять управленческое решение, заместитель главы города Тюмени Александр Ильин провел совещание с участием представителей общественных организаций, военкомата, ТВВИКУ, родственников погибших в специальной военной операции.

Директор МКУ "Некрополь" Виталий Лачугин сказал, что в Тюмени сформированы два участка для воинских захоронений — сектор 21 и сектор 28 на Червишевском-5, там создана аллея Славы. От нее проложена дорога, ведущая к Червишевскому-6, на котором предлагают зарезервировать сектор для воинских захоронений.