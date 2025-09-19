Стюардессы Utair вышли на подиум в Тюмени

Бортпроводники авиакомпании Utair приняли участие в открытии fashion-проекта "НЕХОЛОДНО. Тюмень. Модные сезоны". Мероприятие состоялось в рамках Промышленно-энергетического форума TNF.

"Девушки уверенно вышли на подиум, и публика еще раз убедилась: красивая походка, стиль и улыбка — это визитная карточка бортпроводников. Где бы они не находились — на земле или в небе — всегда остаются в центре внимания!" - отмечают в АК.