Стюардессы Utair вышли на подиум в Тюмени

Бортпроводники авиакомпании Utair приняли участие в открытии fashion-проекта "НЕХОЛОДНО. Тюмень. Модные сезоны". Мероприятие состоялось в рамках Промышленно-энергетического форума TNF.
"Девушки уверенно вышли на подиум, и публика еще раз убедилась: красивая походка, стиль и улыбка — это визитная карточка бортпроводников. Где бы они не находились — на земле или в небе — всегда остаются в центре внимания!" - отмечают в АК.
