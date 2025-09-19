Стюардессы Utair вышли на подиум в Тюмени

16:08 19 сентября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Бортпроводники авиакомпании Utair приняли участие в открытии  fashion-проекта "НЕХОЛОДНО. Тюмень. Модные сезоны". Мероприятие состоялось в рамках Промышленно-энергетического форума TNF. 

"Девушки уверенно вышли на подиум, и публика еще раз убедилась: красивая походка, стиль и улыбка — это визитная карточка бортпроводников. Где бы они не находились — на земле или в небе — всегда остаются в центре внимания!" - отмечают в АК.

NewsProm.online

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2025