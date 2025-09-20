Вагайские фельдшеры скорой помощи спасли мужчину от инфаркта

Бригада скорой помощи Областной больницы №9 села Вагай приехала по вызову в д. Катангуй Вагайского района. Возрастной пациент находился в тяжелом состоянии, проявляя симптомы, четко указывающие на коронарный синдром.

Проведя экстренную диагностику, медики установили предварительный диагноз острого инфаркта миокарда. С пациентом работала команда из двух фельдшеров - Ильяр Арипов и Валентина Смирнова. Состояние мужчины требовало немедленной и интенсивной медицинской помощи с транспортировкой в ближайшее медицинское учреждение, способное предоставить специализированное кардиологическое вмешательство.

Во время пути у пациента произошла остановка сердца. Бригада провела реанимационные мероприятия и осуществляла постоянный мониторинг сердечной деятельности, артериального давления и уровня кислорода в крови. В кратчайшие сроки пациент был передан в руки специалистов сосудистого центра города Тобольск.

В настоящее время мужчина выписан и находится на амбулаторном наблюдении в удовлетворительном состоянии.

Фельдшеры настоятельно рекомендуют пациентам строго придерживаться назначенного врачом-кардиологом плана лечения, включающего прием прописанных лекарств, - сообщает Вероника Жданова, пресс-секретарь ОБ №9 (с. Вагай).