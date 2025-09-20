Стало известно, где платят самые высокие зарплаты в Тюменской области

По данным Тюменьстат, среднемесячная номинальная начисленная зарплата по итогам первого полугодия в Тюменской области составляет 89 тыс. 561 руб. В некоторых сферах получают значительно больше.

Где в Тюменской области самые высокие зарплаты:

215 247 руб. - добыча нефти и природного газа;

199 341 руб. - производство химических веществ и химических продуктов;

193 057 руб. - предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых;

173 161 руб. – деятельность воздушного транспорта;

167 524 руб. – производство машин;

157 657 руб. – научные исследования и разработки;

128 742 руб. - производство кокса и нефтепродуктов;

116 409 руб. - финансовая и страховая деятельность;

112 523 руб. – металлургическое производство;

110 145 руб. - деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта;

106 849 руб. - деятельность в области информации и связи;

105 373 руб. - производство компьютеров, электронных и оптических изделий;

103 981 руб. - производство электрического оборудования.

По итогам шести месяцев больше всего зарплаты выросли в деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта - на 20,3%, в металлургическом производстве - на 17,3%. Небольшое снижение по сравнению с прошлым годом зафиксировано в добыче нефти и природного газа, а также в научных исследованиях, - сообщает Вслух.ру.