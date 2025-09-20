Стало известно, где платят самые высокие зарплаты в Тюменской области

По данным Тюменьстат, среднемесячная номинальная начисленная зарплата по итогам первого полугодия в Тюменской области составляет 89 тыс. 561 руб. В некоторых сферах получают значительно больше.
Где в Тюменской области самые высокие зарплаты:
215 247 руб. - добыча нефти и природного газа;
199 341 руб. - производство химических веществ и химических продуктов;
193 057 руб. - предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых;
173 161 руб. – деятельность воздушного транспорта;
167 524 руб. – производство машин;
157 657 руб. – научные исследования и разработки;
128 742 руб. - производство кокса и нефтепродуктов;
116 409 руб. - финансовая и страховая деятельность;
112 523 руб. – металлургическое производство;
110 145 руб. - деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта;
106 849 руб. - деятельность в области информации и связи;
105 373 руб. - производство компьютеров, электронных и оптических изделий;
103 981 руб. - производство электрического оборудования.
По итогам шести месяцев больше всего зарплаты выросли в деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта - на 20,3%, в металлургическом производстве - на 17,3%. Небольшое снижение по сравнению с прошлым годом зафиксировано в добыче нефти и природного газа, а также в научных исследованиях, - сообщает Вслух.ру.
